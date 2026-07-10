Sur les bords paisibles de la Seine, Gabriel, écrivain en manque d'inspiration, découvre dans le grenier de son oncle un vieux carnet où apparaissent les noms de Moeata et Teva. Cette trouvaille réveille une histoire enfouie, reliant son village à l'île lointaine de Taha'a, en Polynésie. Porté par d'étranges coïncidences, Gabriel quitte ses repères pour suivre les traces d'un passé oublié. Au fil de son voyage, l'île transforme son regard, son écriture et sa manière d'aller vers les autres. A travers l'émotion, un humour tout en retenue et une quête intime de transmission, Entre le ciel et l'eau interroge la mémoire, les racines, les liens entre les êtres et la part d'inconnu qui sommeille en chacun de nous.