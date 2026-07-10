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#Roman francophone

Entre le ciel et l'eau

Eric Woimant

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Sur les bords paisibles de la Seine, Gabriel, écrivain en manque d'inspiration, découvre dans le grenier de son oncle un vieux carnet où apparaissent les noms de Moeata et Teva. Cette trouvaille réveille une histoire enfouie, reliant son village à l'île lointaine de Taha'a, en Polynésie. Porté par d'étranges coïncidences, Gabriel quitte ses repères pour suivre les traces d'un passé oublié. Au fil de son voyage, l'île transforme son regard, son écriture et sa manière d'aller vers les autres. A travers l'émotion, un humour tout en retenue et une quête intime de transmission, Entre le ciel et l'eau interroge la mémoire, les racines, les liens entre les êtres et la part d'inconnu qui sommeille en chacun de nous.

Par Eric Woimant
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Eric Woimant

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Entre le ciel et l'eau

Eric Woimant

Paru le 10/07/2026

244 pages

Le Lys Bleu

22,00 €

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Scannez le code barre 9791044048561
9791044048561
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