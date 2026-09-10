Mariée par convention à un homme malade et dépendant, Josanne travaille comme journaliste pour subvenir aux besoins du couple. Elle entame une liaison avec un amant falot et égoïste, avant de rencontrer Noël Delysle, écrivain qui se veut féministe mais se révèle le plus souvent incapable de la comprendre. Le roman explore les contradictions qui animent l'héroïne - devoir conjugal et désir de liberté, amour passionné et aspiration à l'autonomie - dans une société où les femmes sont encore soumises aux diktats du mariage, de la maternité, de l'Eglise. Josanne incarne un féminisme en devenir, entre revendications progressistes et attentes d'un monde qui cantonne les femmes au rôle d'épouse, de mère ou de maîtresse. Publié en 1905, La Rebelle est le récit d'une femme qui refuse de choisir entre amour et indépendance. Ce magnifique roman, qui évoque avec brio le Paris du début du XX ? siècle, nous permet de redécouvrir une grande voix oubliée de la littérature française.