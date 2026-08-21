Ultimes sursauts

Infernus Iohannes nous propose ici sept "contes moraux" à haute teneur d'absurdité angoissante, dont les protagonistes n'ont pas toujours figure humaine. Loin de là. Toutefois, la moralité sur laquelle se terminent ces histoires a une portée générale, et elle sera peut-être utile au lecteur ou à la lectrice qui se retrouveront un jour dans un rêve postexotique. Un exemple parmi d'autres : "Dans les auberges enfumées comme ailleurs, si possible éviter l'ivresse du succès, toujours annonciatrice de défaite".