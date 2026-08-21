Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Ultimes sursauts

Iohannes Infernus

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Infernus Iohannes nous propose ici sept "contes moraux" à haute teneur d'absurdité angoissante, dont les protagonistes n'ont pas toujours figure humaine. Loin de là. Toutefois, la moralité sur laquelle se terminent ces histoires a une portée générale, et elle sera peut-être utile au lecteur ou à la lectrice qui se retrouveront un jour dans un rêve postexotique. Un exemple parmi d'autres : "Dans les auberges enfumées comme ailleurs, si possible éviter l'ivresse du succès, toujours annonciatrice de défaite".

Par Iohannes Infernus
Chez La Fabrique

|

Auteur

Iohannes Infernus

Editeur

La Fabrique

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ultimes sursauts par Iohannes Infernus

Commenter ce livre

 

Ultimes sursauts

Iohannes Infernus

Paru le 21/08/2026

160 pages

La Fabrique

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782358723190
9782358723190
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.