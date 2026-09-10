Découvre l'univers magique de J'habille mes amies ! C'est Halloween ! Aide les amies à choisir leurs tenues pour préparer la fête, faire du porte-à-porte pour récolter des bonbons, sculpter des citrouilles effrayantes et se déguiser en araignées, sorcières ou chats ! Avec plus de 350 stickers, dont de nombreux brillants, les enfants passeront des heures à créer des costumes originaux et à placer des accessoires et décorations pour compléter les scènes. - La collection d'autocollants numéro 1, adorée des enfants - Plus de 200 autocollants dans chaque livre, dont de nombreux brillants - 12 scènes à compléter et personnaliser - Des pages d'autocollants détachables pour une utilisation pratique - Développe la créativité, la concentration et la motricité fine - Des heures de divertissement sans écran - Idéal pour les enfants dès 5 ans - Plus de 50 titres à découvrir