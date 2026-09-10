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Les dinosaures

Anna Milbourne, Simona Dimitri

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Un premier documentaire à rabats pour explorer le monde des dinosaures. Un livre documentaire illustré pour les tout-petits, avec des découpes et de nombreux rabats à soulever pour explorer le monde des dinosaures. Les enfants adoreront soulever les rabats pour voir des oeufs de dinosaures éclore, aider un ptérodactyle à s'envoler, apprendre comment les dinosaures se battent et voir qui se cache dans l'océan ou dans les arbres. Une introduction captivante et interactive aux différents types de dinosaures, mais également à leur mode de vie, leur comportement, leur environnement et bien plus encore. dès 3 ans

Par Anna Milbourne, Simona Dimitri
Chez Usborne

|

Auteur

Anna Milbourne, Simona Dimitri

Editeur

Usborne

Genre

Livres rabats, tirettes

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Les dinosaures

Anna Milbourne, Simona Dimitri

Paru le 10/09/2026

14 pages

Usborne

9,95 €

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Scannez le code barre 9781806073498
9781806073498
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