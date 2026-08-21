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#Roman francophone

Bernie Leibovitz

Sammy Lussan

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A 33 ans, Bernie a tout réussi, sauf à vouloir continuer. Cadre dans la publicité, il a suivi le parcours attendu. Pourtant, du jour au lendemain, il ne supporte plus sa vie. Le bureau, le métro, son quartier. Tout est devenu trop. Alors il part. Pas pour se trouver. Pour s'échapper. Au Japon, il traverse bars, clubs, concerts et hôtels. Il décroche, met son quotidien à distance. Mais cela ne dure pas. Dans un monde où rien ne lui ressemble, il comprend que le problème n'est pas sa vie. C'est lui. Mêlant texte et photographies, Bernie Leibovitz est un roman d'éducation sec, lucide et sans concession, sur une génération qui a appris à tout analyser mais plus vraiment à vivre.

Par Sammy Lussan
Chez Belles Lettres

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Auteur

Sammy Lussan

Editeur

Belles Lettres

Genre

Littérature française

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Bernie Leibovitz

Sammy Lussan

Paru le 21/08/2026

164 pages

Belles Lettres

23,00 €

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