A 33 ans, Bernie a tout réussi, sauf à vouloir continuer. Cadre dans la publicité, il a suivi le parcours attendu. Pourtant, du jour au lendemain, il ne supporte plus sa vie. Le bureau, le métro, son quartier. Tout est devenu trop. Alors il part. Pas pour se trouver. Pour s'échapper. Au Japon, il traverse bars, clubs, concerts et hôtels. Il décroche, met son quotidien à distance. Mais cela ne dure pas. Dans un monde où rien ne lui ressemble, il comprend que le problème n'est pas sa vie. C'est lui. Mêlant texte et photographies, Bernie Leibovitz est un roman d'éducation sec, lucide et sans concession, sur une génération qui a appris à tout analyser mais plus vraiment à vivre.