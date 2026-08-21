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Les carnets de Blueberry - Tome 3

Christophe Blain, Joann Sfar

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Christophe Blain, auteur de plusieurs best sellers dont Le Monde sans fin, avait cosigné avec Joann Sfar cette aventure du Lieutenant Blueberry dont voici enfin en exclusivité les planches noir et blanc. Une façon pour les nombreux lecteurs fans du western culte créé par Jean-Michel Charlier et Jean Giraud de découvrir les planches incroyables de Christophe Blain acompagnées d'inédits et enrichies d'un texte signé José-Louis Bocquet. Attention événement, il n'y en aura pas pour tout le monde !

Par Christophe Blain, Joann Sfar
Chez Dargaud

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Auteur

Christophe Blain, Joann Sfar

Editeur

Dargaud

Genre

Western

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Les carnets de Blueberry - Tome 3

Christophe Blain, Joann Sfar

Paru le 25/09/2026

28 pages

Dargaud

14,00 €

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Scannez le code barre 9782205216547
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