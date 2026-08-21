Les carnets de Blueberry - Tome 3

Christophe Blain, auteur de plusieurs best sellers dont Le Monde sans fin, avait cosigné avec Joann Sfar cette aventure du Lieutenant Blueberry dont voici enfin en exclusivité les planches noir et blanc. Une façon pour les nombreux lecteurs fans du western culte créé par Jean-Michel Charlier et Jean Giraud de découvrir les planches incroyables de Christophe Blain acompagnées d'inédits et enrichies d'un texte signé José-Louis Bocquet. Attention événement, il n'y en aura pas pour tout le monde !