Lady Diana, ma mère et moi

Eté 1997. Tandis que Lady Diana s'affiche avec son amant sur la Côte d'Azur, sous l'oeil du monde entier, Cindy Mastriani, mère célibataire, rêve d'une autre vie. Fantasque et fragile, elle cultive une troublante ressemblance avec la Princesse, jusqu'à s'y perdre. Quand elle rencontre un riche Espagnol vivant sur un yacht dans le port de Nice, tout s'emballe. Cindy entraîne sa fille Rebecca dans une existence royale fantasmée : amours au soleil, élans de charité, traque par les paparazzis. Chacun joue son rôle. Et Rebecca nourrit le rêve de sa mère en devenant l'enfant cachée de la couronne d'Angleterre. Mais à la fin du mois d'août, la mort de Lady Diana dans un tunnel parisien vient brutalement briser leur illusion. Avec humour et tendresse, Laura Tinard signe une fable très contemporaine et tend un miroir à notre monde actuel, dont elle révèle l'obsession pour l'image et la célébrité.