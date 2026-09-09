La maison de Tricotte

Tricotte, intrépide petite araignée, doit quitter le domicile familial et trouver son propre foyer, un endroit qui lui correspond et qui répondra à toutes ses attentes. Mais sa recherche est semée d'embûches... et tous les animaux de la forêt ne sont pas si commodes. Alors qu'elle pense avoir trouvé le lieu rêvé, voilà qu'un cerf apparaît qui détruit son bel ouvrage ! Pour se faire pardonner, il lui propose de la guider à travers la forêt. Tricotte trouvera-t-elle enfin cet endroit idéal où elle pourra tisser sa toile ?