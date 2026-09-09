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Le côté occulte de la Franc-maçonnerie

Charles Webster Leadbeater

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Dans Le Côté occulte de la Franc-Maçonnerie, Charles W. Leadbeater dévoile les arcanes vibratoires et symboliques des rituels maçonniques, en les reliant aux Mystères antiques et aux forces subtiles qui sous-tendent l'univers. Leadbeater ne parle pas en simple observateur : il s'exprime en initié. Son regard pénétrant dévoile les dimensions vibratoires, symboliques et spirituelles des rituels maçonniques. En véritable franc-maçon, il cherche à répandre la Lumière reçue, afin qu'elle dissipe les ténèbres du chaos. Son oeuvre, à la croisée du mysticisme chrétien, de l'occultisme et de la tradition maçonnique, ouvre des perspectives inédites sur le rôle initiatique de la Franc-Maçonnerie dans l'évolution de la conscience humaine. Et pourquoi ce livre est-il unique ? Leadbeater ne se contente pas d'une approche historique ou symbolique. Il propose une interprétation occulte, destinée à éveiller chez les initiés un respect plus profond pour les mystères de l'Art Royal. Il s'adresse aussi bien aux membres de la franc-maçonnerie mixte qu'à ceux de la maçonnerie masculine, en quête de sens ésotérique. En nous proposant les quatre interprétations des rites maçonniques, selon la tradition égyptienne, avec l'idée que Le Cosmique et le Symbolique imprègnent les gestes rituels et les lois universelles du Grand Architecte et que chaque mouvement, chaque objet dans la Loge est une métaphore vivante de la création divine. De la pierre brute à la pierre cubique, les pierres deviennent un modèle pour la conduite humaine. La pureté, la justice et la bonté, le travail sur soi sont des exigences spirituelles, non des dogmes imposés.

Par Charles Webster Leadbeater
Chez Editions maçonniques de France

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Auteur

Charles Webster Leadbeater

Editeur

Editions maçonniques de France

Genre

Franc-maçonnerie

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Le côté occulte de la Franc-maçonnerie

Charles Webster Leadbeater

Paru le 09/09/2026

140 pages

Editions maçonniques de France

27,00 €

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