Je crée mes stylos Sirène

Stylos à créer - Kit créatif pour enfants Plonge dans l'univers magique des sirènes et crée tes propres stylos personnalisés ! Ce kit stylos à créer permet aux enfants de fabriquer et décorer 3 superbes stylos sur le thème des trésors marins. Une activité manuelle ludique et créative idéale pour développer l'imagination et la motricité fine, tout en s'amusant. Un kit créatif complet pour personnaliser 3 stylos : - 3 stylos transparents à remplir et à décorer - 3 adorables figurines en silicone (sirène, hippocampe, coquillage) - Des perles nacrées - Des sequins brillants - Des pompons tout doux - Des mini-coquillages colorées - 1 entonnoir pour glisser facilement les décorations dans les tubes L'enfant choisit ses couleurs, mélange les matières et crée des stylos uniques remplis de petits trésors marins scintillants. Chaque stylo devient une création originale à utiliser à l'école ou à offrir. Inclus : un cahier d'activité avec des jeux des quiz et coloriages pour tester ses jolis stylos ! Pourquoi offrir ce kit stylos à créer ? - Activité créative sur le thème des sirènes - Idéal comme cadeau pour enfant - Parfait pour un anniversaire, une activité du mercredi ou un moment créatif à la maison - Stimule la créativité, l'autonomie et la concentration