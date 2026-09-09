Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Je crée mes stylos Sirène

Play Bac, Bac editions Play

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Stylos à créer - Kit créatif pour enfants Plonge dans l'univers magique des sirènes et crée tes propres stylos personnalisés ! Ce kit stylos à créer permet aux enfants de fabriquer et décorer 3 superbes stylos sur le thème des trésors marins. Une activité manuelle ludique et créative idéale pour développer l'imagination et la motricité fine, tout en s'amusant. Un kit créatif complet pour personnaliser 3 stylos : - 3 stylos transparents à remplir et à décorer - 3 adorables figurines en silicone (sirène, hippocampe, coquillage) - Des perles nacrées - Des sequins brillants - Des pompons tout doux - Des mini-coquillages colorées - 1 entonnoir pour glisser facilement les décorations dans les tubes L'enfant choisit ses couleurs, mélange les matières et crée des stylos uniques remplis de petits trésors marins scintillants. Chaque stylo devient une création originale à utiliser à l'école ou à offrir. Inclus : un cahier d'activité avec des jeux des quiz et coloriages pour tester ses jolis stylos ! Pourquoi offrir ce kit stylos à créer ? - Activité créative sur le thème des sirènes - Idéal comme cadeau pour enfant - Parfait pour un anniversaire, une activité du mercredi ou un moment créatif à la maison - Stimule la créativité, l'autonomie et la concentration

Par Play Bac, Bac editions Play
Chez Play Bac

|

Auteur

Play Bac, Bac editions Play

Editeur

Play Bac

Genre

Bricolage et création

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Je crée mes stylos Sirène par Play Bac, Bac editions Play

Commenter ce livre

 

Je crée mes stylos Sirène

Play Bac, Bac editions Play

Paru le 23/09/2026

32 pages

Play Bac

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791070160213
9791070160213
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.