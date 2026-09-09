Parler ou se taire

En 2021, Florence Porcel porte plainte contre Patrick Poivre d'Arvor pour viols aggravés. L'emballement médiatique qui s'ensuit révèle une réalité implacable : dans les affaires de violences sexistes et sexuelles impliquant des hommes puissants, l'attention se porte d'abord sur les accusés, tandis que les victimes sont jugées, suspectées, disqualifiées. "Elle ment" , "Elle exagère" , "Elle fait ça pour l'argent" , "Elle fait ça pour la gloire" : les mêmes accusations reviennent, inlassablement. Au terme de trois ans d'enquête, l'autrice donne la parole à treize femmes et un homme qui ont, également, dénoncé des personnalités publiques. Leurs témoignages racontent un combat : celui pour la justice et pour le droit fondamental à la dignité face à des idées reçues qui gangrènent la société. Un livre pour refuser, enfin, de se taire. Florence Porcel est autrice, animatrice, scénariste et comédienne. Elle travaille sur des thématiques sociétales et féministes. Elle a publié une dizaine d'ouvrages, dont Honte (JC Latt ès, 2023).