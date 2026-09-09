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Parler ou se taire

Florence Porcel

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En 2021, Florence Porcel porte plainte contre Patrick Poivre d'Arvor pour viols aggravés. L'emballement médiatique qui s'ensuit révèle une réalité implacable : dans les affaires de violences sexistes et sexuelles impliquant des hommes puissants, l'attention se porte d'abord sur les accusés, tandis que les victimes sont jugées, suspectées, disqualifiées. "Elle ment" , "Elle exagère" , "Elle fait ça pour l'argent" , "Elle fait ça pour la gloire" : les mêmes accusations reviennent, inlassablement. Au terme de trois ans d'enquête, l'autrice donne la parole à treize femmes et un homme qui ont, également, dénoncé des personnalités publiques. Leurs témoignages racontent un combat : celui pour la justice et pour le droit fondamental à la dignité face à des idées reçues qui gangrènent la société. Un livre pour refuser, enfin, de se taire. Florence Porcel est autrice, animatrice, scénariste et comédienne. Elle travaille sur des thématiques sociétales et féministes. Elle a publié une dizaine d'ouvrages, dont Honte (JC Latt ès, 2023).

Par Florence Porcel
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Florence Porcel

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Faits de société

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Parler ou se taire

Florence Porcel

Paru le 10/09/2026

288 pages

Hugo et Compagnie

19,90 €

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