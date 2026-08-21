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#Roman francophone

Kaddish des mouches

Olivia Tapiero

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Kaddish des mouches est une prière : une parole qui, comme les yeux témoins des massacres, alterne entre le monde des morts et celui des vivants. Sa langue abîmée et incantatoire naît d'une perspective juive antisioniste, qui s'articule contre les colonies de peuplement, les génocides commis au nom du Lieu. Le texte se déplie là où le langage s'arrête, à force de vies coupées et de détournements totalitaires du sens. En se scindant, en butant sur ses propres consonnes, sa voix embrasse une violence de tout temps, étreint les mort.e.s passé.e.s et à venir. Olivia Tapiero est poétesse, ses livres ont reçu de nombreux prix. Le dernier, Un carré de poussière, a également été publié aux éditions du commun.

Par Olivia Tapiero
Chez Editions du commun

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Auteur

Olivia Tapiero

Editeur

Editions du commun

Genre

Poésie

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Kaddish des mouches

Olivia Tapiero

Paru le 21/08/2026

160 pages

Editions du commun

20,00 €

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