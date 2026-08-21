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#Roman francophone

Le Château de la solitude

Luc Dagognet

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Toutes les relations amoureuses semblent vouées au désastre dans cette ville du Plessis-Robinson, dominée par la silhouette menaçante du châ­teau de la Solitude. Un orthophoniste erre dans les parcs, une ser­veuse rentre chez elle en pleine nuit, un cuisinier fume dans l'arrière-cour d'une cantine - seuls, parfois blessés, pleins de leurs souvenirs. Et puis le petit Jacques, écolier, les doigts toujours recouverts de pan­sements, croise un soir Alexandra, une lycéenne de dix-sept ans. Un gouf­fre les sépare ? : l'âge, les passions, l'expérience. L'enfant la regarde pourtant comme si tout était encore possible. Alors, pièce après pièce, il va rencon­trer son histoire. Et le château veille, seul au milieu de son bois.

Par Luc Dagognet
Chez Do Editions

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Auteur

Luc Dagognet

Editeur

Do Editions

Genre

Littérature française

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Le Château de la solitude

Luc Dagognet

Paru le 21/08/2026

288 pages

Do Editions

21,00 €

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Scannez le code barre 9791095434702
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