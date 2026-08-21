Un premier roman éblouissant à l'atmosphère digne d'Umberto Eco ou de Buzzati. L'étoffe d'un classique. Dans un village de montagne du nord de l'Italie, le jeune héritier d'une lignée aristocratique déchue vit dans un manoir à l'abandon au coeur de la forêt. Un jour, un voisin du "Duc" , comme le surnomment ironiquement les villageois, lui rapporte que quelqu'un vole le bois de son domaine. Ce qui pourrait n'être qu'un malentendu se transforme bientôt en un duel mémorable, puis en une quête des origines aussi âpre et sauvage que la nature qui l'entoure, où règne une loi implacable. "Un coup de maître ! " Le Soir "On est comme dans un grand classique (épique) italien, et des meilleurs". La Revue des deux Mondes MATTEO MELCHIORRE est né en Italie en 1981. Chercheur en histoire médiévale, il dirige actuellement une bibliothèque. Le Duc, best-seller et phénomène littéraire en Italie, est son premier livre publié en France. Traduit de l'italien par Anne Echenoz et Serge Quadruppani