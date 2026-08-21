Passagères de nuit

Trois femmes. Trois générations. Une seule arme : la résistance. Elizabeth naît en 1818 à La Nouvelle-Orléans. Inspirée par sa grand-mère, qui n'a jamais accepté de se soumettre au désir des hommes, Elizabeth n'a pas reculé quand elle a freiné les élans prédateurs d'un ami de son père. Elle fuit pour Port-au-Prince où, des années plus tard, elle est la mère d'un homme qui traverse la ville en libérateur. 1867. Rien ne destinait Régina, née pauvre parmi les pauvres, à rencontrer le général Léonard Corvaseau. C'est pourtant à son côté que va se poursuivre sa trajectoire d'émancipation. "Portée par la houle de son écriture tournoyante, charnelle et brodée de créole, Yanick Lahens remonte le temps pour projeter la lumière sur ses aïeules. Non pas des vaincues, mais des éclaireuses". LE NOUVEL OBS Yanick Lahens vit en Haïti. Lauréate du prix Femina en 2014 pour Bain de lune (également disponible chez Points), elle a été, en 2019, la première titulaire de la chaire Mondes francophones au Collège de France. Grand Prix de l'Académie française 2025