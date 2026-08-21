Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Passagères de nuit

Yanick Lahens

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Trois femmes. Trois générations. Une seule arme : la résistance. Elizabeth naît en 1818 à La Nouvelle-Orléans. Inspirée par sa grand-mère, qui n'a jamais accepté de se soumettre au désir des hommes, Elizabeth n'a pas reculé quand elle a freiné les élans prédateurs d'un ami de son père. Elle fuit pour Port-au-Prince où, des années plus tard, elle est la mère d'un homme qui traverse la ville en libérateur. 1867. Rien ne destinait Régina, née pauvre parmi les pauvres, à rencontrer le général Léonard Corvaseau. C'est pourtant à son côté que va se poursuivre sa trajectoire d'émancipation. "Portée par la houle de son écriture tournoyante, charnelle et brodée de créole, Yanick Lahens remonte le temps pour projeter la lumière sur ses aïeules. Non pas des vaincues, mais des éclaireuses". LE NOUVEL OBS Yanick Lahens vit en Haïti. Lauréate du prix Femina en 2014 pour Bain de lune (également disponible chez Points), elle a été, en 2019, la première titulaire de la chaire Mondes francophones au Collège de France. Grand Prix de l'Académie française 2025

Par Yanick Lahens
Chez Points

|

Auteur

Yanick Lahens

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Passagères de nuit par Yanick Lahens

Commenter ce livre

 

Passagères de nuit

Yanick Lahens

Paru le 21/08/2026

192 pages

Points

7,55 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041428892
9791041428892
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.