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L'agenda-calendrier Chevaux

Collectif, Hugo Image

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Pour vous, amoureux des chevaux... Retrouvez, semaine après semaine, une sélection des plus belles photos de votre passion afin de plonger dans l'univers de votre animal préféré. Posé sur votre bureau, l'agenda-calendrier 2027 vous permettra d'inscrire vos rendez-vous, prendre des notes, consulter la fête du jour ou les jours fériés, tout en admirant la photo de la semaine. Une page pour vous organiser, une page pour vous évader... un ouvrage inédit dont vous ne pourrez plus vous passer !

Par Collectif, Hugo Image
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Collectif, Hugo Image

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Calendriers adulte

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L'agenda-calendrier Chevaux

Collectif, Hugo Image

Paru le 10/09/2026

108 pages

Hugo et Compagnie

14,99 €

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Scannez le code barre 9791042906504
9791042906504
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