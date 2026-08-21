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#Roman francophone

Blessés

Percival Everett

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Une chronique de l'Ouest américain, sa brutalité et son intolérance, à travers les yeux d'un propriétaire de ranch noir. John Hunt, éleveur de chevaux noir, habite avec son oncle Gus dans un ranche isolé de l'Ouest américain. Depuis la mort brutale de sa femme, il s'est retiré du monde et n'aspire plus qu'à une vie paisible. Dans cette communauté rurale où sa présence détonne encore, John a fini par se faire accepter, ou du moins tolérer. Mais ce fragile équilibre bascule lorsque le corps d'un jeune homosexuel est retrouvé dans le désert. Une disparition qui révèle, sous la surface des terres arides, la violence sourde et l'intolérance persistantes d'une Amérique hantée par ses propres ombres. "Everett emploie son talent à faire comprendre ce qu'être Noir aux Etats-Unis veut dire". LE MONDE PERCIVAL EVERETT est l'auteur d'une vingtaine de romans, de plusieurs recueils de nouvelles, de poésie et d'essais. Son dernier roman, James, a reçu le National Book Award 2024 et le prix Pulitzer 2025 et connaît un immense succès dans le monde entier. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne-Laure Tissut

Par Percival Everett
Chez Points

|

Auteur

Percival Everett

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Blessés

Percival Everett trad. Anne-Laure Tissut

Paru le 21/08/2026

280 pages

Points

9,30 €

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Scannez le code barre 9791041428168
9791041428168
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