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#Roman francophone

L'Avarice

Ana Huang

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Il l'avait, il l'a perdue... et il fera n'importe quoi pour la récupérer. Plongez dans la saga Kings Of Sin, sur les sept péchés capitaux, avec La colère (Tome 1), L'Orgueil (Tome 2), L'avarice (Tome 3) et La Paresse(Tome 4), L'envie (Tome 5 à paraître), La Gourmandise (Tome 6 à paraître) et La Luxure (Tome 7 à paraître), des romances à découvrir indépendamment, dans l'ordre que vous voulez ! Puissant, brillant et ambitieux, Dominic Davenport est parti de rien pour devenir le roi de Wall Street. Il a tout : une belle maison, une femme magnifique et plus d'argent qu'il ne pourra en dépenser. Mais peu importe sa fortune, il n'est jamais satisfait. Dans sa quête sans fin du "toujours plus" , il fait fuir la seule personne à qui il a toujours suffi. Le jour où sa femme s'en va, il se rend compte peut-être trop tard que la vie ne se résume pas uniquement à l'argent ou au pouvoir... Gentille, intelligente et attentionnée, Alessandra Davenport a joué le rôle de l'épouse modèle pendant des années. Elle a soutenu son mari, Dominic, pendant qu'il bâtissait son empire, mais maintenant qu'ils ont atteint le sommet, elle réalise qu'il n'est plus l'homme qu'elle a épousé. Lorsqu'elle comprend qu'elle passera toujours après son travail, elle décide d'enfin prendre sa vie en main et de se faire passer en priorité - même si cela signifie quitter le seul homme qu'elle a jamais aimé. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce qu'il refuse de la laisser partir... ou le voir se battre pour leur mariage, quel qu'en soit le prix.

Par Ana Huang
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Ana Huang

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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L'Avarice

Ana Huang trad. Robyn Stella Bligh

Paru le 10/09/2026

432 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

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