Le portrait d'une Russie qui a laissé croire à ses citoyens que l'amour deviendrait libre, le temps d'une décennie. Un soir d'automne, un trentenaire russe est visité par des fantômes. Fantômes de sa jeunesse et de toutes les autres : celles et ceux qui espérèrent un temps que leur pays ne les rangeait plus dans la catégorie des espèces dangereuses, des "pervers sexuels" . Il décrit une Russie progressiste peu connue des Occidentaux qui, une décennie durant, a cru aux droits de l'homme et à l'amour libre. Il évoque l'espoir frémissant des jeunes Russes d'être enfin acceptés. Pouvoir se tenir la main dans les rues de Moscou, oser embrasser son amoureux lors du premier concert de Mylène Farmer à Saint-Pétersbourg, s'éblouir de l'Europe et des United States, ouvrir grand les yeux sur les opportunités d'un monde nouveau. "Un style vif, électrique, euphorique". TELERAMA SERGUEÏ SHIKALOV est né en Russie en 1986, d'une mère biélorusse et d'un père russe. Passionné par la culture française dès l'adolescence, il poursuit ses études supérieures en linguistique et traductologie à Moscou avant de s'installer en France en 2016. Espèces dangereuses a été récompensé du prix André-Malraux et du Grand Prix du roman gay 2024.