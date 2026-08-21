Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Espèces dangereuses

Sergueï Shikalov

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le portrait d'une Russie qui a laissé croire à ses citoyens que l'amour deviendrait libre, le temps d'une décennie. Un soir d'automne, un trentenaire russe est visité par des fantômes. Fantômes de sa jeunesse et de toutes les autres : celles et ceux qui espérèrent un temps que leur pays ne les rangeait plus dans la catégorie des espèces dangereuses, des "pervers sexuels" . Il décrit une Russie progressiste peu connue des Occidentaux qui, une décennie durant, a cru aux droits de l'homme et à l'amour libre. Il évoque l'espoir frémissant des jeunes Russes d'être enfin acceptés. Pouvoir se tenir la main dans les rues de Moscou, oser embrasser son amoureux lors du premier concert de Mylène Farmer à Saint-Pétersbourg, s'éblouir de l'Europe et des United States, ouvrir grand les yeux sur les opportunités d'un monde nouveau. "Un style vif, électrique, euphorique". TELERAMA SERGUEÏ SHIKALOV est né en Russie en 1986, d'une mère biélorusse et d'un père russe. Passionné par la culture française dès l'adolescence, il poursuit ses études supérieures en linguistique et traductologie à Moscou avant de s'installer en France en 2016. Espèces dangereuses a été récompensé du prix André-Malraux et du Grand Prix du roman gay 2024.

Par Sergueï Shikalov
Chez Points

|

Auteur

Sergueï Shikalov

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Espèces dangereuses par Sergueï Shikalov

Commenter ce livre

 

Espèces dangereuses

Sergueï Shikalov

Paru le 21/08/2026

216 pages

Points

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041420711
9791041420711
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.