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Les Portes

Gauz

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1996. Une occupation racontée par les sans-papiers au coeur de la lutte. Paris, été 1996. Un cortège d'Africains déambule à la recherche d'une place forte d'où défendre ses droits. Lorsque Madjiguène Cissé, leur porte-parole sénégalaise, leur fait franchir les portes de l'église Saint-Bernard de la Goutte d'or, la lutte peut commencer. La vie au jour le jour est racontée depuis l'intérieur, et l'occupation débouche sur une grève de la faim, qui va précipiter l'attention de tout un pays et mettre au coeur du débat national une nouvelle catégorie de citoyens : les sans-papiers. "Une épopée féroce, qui fait de la condition migrante un événement bousculant les identités et les langues". LE MONDE Diplômé en biochimie, GAUZ a réalisé des photos, des émissions culturelles et des articles pour un journal satirique en Côte d'Ivoire. Ses trois premiers romans, Debout-payé, finaliste de l'International Booker Prize 2023, Camarade Papa et Black Manoo, ont rencontré un grand succès critique et public.

Par Gauz
Chez Points

|

Auteur

Gauz

Editeur

Points

Genre

Littérature française

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Les Portes

Gauz

Paru le 21/08/2026

168 pages

Points

7,20 €

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Scannez le code barre 9791041420667
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