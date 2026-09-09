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Ecrin en 2 volumes

Hajime Naehara, Demise Takao

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Exilé sur une île hostile, le prince banni devra apprendre à survivre à la force de sa pioche ! Dans ce monde, tout le monde naît avec un emblème permettant d'utiliser la magie... Un art que peine à utiliser Heal, 17e prince du royaume de Sanfaress. Rejeté par sa famille, Heal se voit exilé le jour de ses 15 ans sur une île isolée, faite de roches inhospitalières, où il découvre de nombreux ossements à l'air libre. Souhaitant les enterrer, tout à coup, son emblème s'active et une voix lui annonce qu'il est devenu le roi des grottes ! Des capacités extraordinaires apparaissent en lui, permettant de créer toutes sortes d'artefacts grâce aux minerais qu'il extrait. Alors que Heal commence son exploration de cette île pleine de dangers, un navire de gobelins s'échoue sur les côtes...

Par Hajime Naehara, Demise Takao
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Hajime Naehara, Demise Takao

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shonen/garçon

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Ecrin en 2 volumes

Hajime Naehara, Demise Takao trad. Frédéric Malet

Paru le 10/09/2026

164 pages

Bamboo Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9791041121335
9791041121335
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