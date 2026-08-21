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Voyage sans cartes

Graham Greene

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Le récit extraordinaire du voyage qu'entreprit le grand romancier, voyageur et espion Graham Greene au Libéria, en 1936. Ce n'est pas uniquement l'attirance pour l'inconnu qui incite le jeune Graham Greene à se rendre dans le golfe de Guinée, au Libéria, en 1936. Cette aventure se présente aussi, pour l'écrivain en devenir, comme l'occasion d'un voyage intérieur, d'un retour à la nature idéalisé. Dans la pratique, l'entreprise présente un certain nombre de difficultés, à commencer par celle de se repérer sans carte fiable... Un périple qui modifiera considérablement sa vision des rapports entre le monde occidental et l'Afrique. Graham Greene (1904-1991) a toute sa vie été habité par l'idée de s'éloigner de son pays natal pour aller vers ce qu'il appelait les lieux "sauvages et éloignés du monde" . Cette inclination fera de lui un espion pour le Foreign Office en Sierra Leone pendant la Seconde Guerre mondiale, et lui inspirera de nombreux romans. "Comme Joseph Conrad ou George Orwell, Graham Greene est de ces grands écrivains britanniques qui ont su faire des tumultes de leur vie aventureuse la matière première de leur création littéraire". Patrice Franceschi Traduit de l'anglais par Marcelle Sibon

Par Graham Greene
Chez Points

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Auteur

Graham Greene

Editeur

Points

Genre

Récits de voyage

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Voyage sans cartes

Graham Greene

Paru le 21/08/2026

408 pages

Points

9,90 €

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Scannez le code barre 9791041417582
9791041417582
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