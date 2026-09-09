The Marshal King Tome 2

Le western sublimement revisité par Boichi ! Jim Godspeed a mis la main sur Excalibur, le magnum du King. Alors qu'il essaie de négocier directement avec les professeurs l'obtention de son étoile de fin d'études, il voit débarquer Fair Lady, celle que l'on surnomme "la marshal invincible" et qui n'est autre que la proviseure de l'académie. Face à l'insistance de Jim, elle propose à ce dernier une série de trois duels qui détermineront s'il a, oui ou non, les qualités pour devenir marshal. S'il veut survivre dans le désert grouillant de desperados, Jim va devoir d'abord risquer sa peau dans ces terribles duels ! Ne ratez pas ce nouveau volume du western à la sauce steampunk signé Boichi !