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The Marshal King Tome 2

Boichi

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Le western sublimement revisité par Boichi ! Jim Godspeed a mis la main sur Excalibur, le magnum du King. Alors qu'il essaie de négocier directement avec les professeurs l'obtention de son étoile de fin d'études, il voit débarquer Fair Lady, celle que l'on surnomme "la marshal invincible" et qui n'est autre que la proviseure de l'académie. Face à l'insistance de Jim, elle propose à ce dernier une série de trois duels qui détermineront s'il a, oui ou non, les qualités pour devenir marshal. S'il veut survivre dans le désert grouillant de desperados, Jim va devoir d'abord risquer sa peau dans ces terribles duels ! Ne ratez pas ce nouveau volume du western à la sauce steampunk signé Boichi !

Par Boichi
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Boichi

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shonen/garçon

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The Marshal King Tome 2

Boichi

Paru le 10/09/2026

224 pages

Bamboo Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9791041120628
9791041120628
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