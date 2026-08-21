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Couscous connexions

Abdel Alaoui

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Alors oui, le meilleur couscous c'est sûrement celui de ta mère, mais maintenant, le tien va aussi devenir une référence... ! Dans le classement des plats que tout le monde adore, le couscous est toujours en bonne position. C'est une valeur sûre qui ne demande pas grand-chose si ce n'est une bonne graine, une bonne cuisson, un bon bouillon et un bon twist aromatique. En plus des recettes classiques au poulet, aux légumes ou aux keftas, tu trouveras ici des inspirations du monde entier, des couscous façon thiéré ou attiéké et même des versions sucrées, aux agrumes ou à la mangue. En bonus : entrées, boissons et pains pour pleinement les savourer et quelques idées pour recycler tes restes de graine en tartes, en farces, en gâteaux... C'est ça l'esprit couscous connexions !

Par Abdel Alaoui
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Abdel Alaoui

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Cuisine méditerranéenne

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Couscous connexions

Abdel Alaoui

Paru le 28/08/2026

192 pages

Editions de la Martinière

29,00 €

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Scannez le code barre 9791040119623
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