L'incroyable aventure de Vasco de Gama, à la découverte de la route des épices

Découvre l'extraordinaire destin de Vasco de Gama, le navigateur portugais qui relia l'Europe à l'Inde par mer pour la première fois. Un roman d'aventure captivant qui retrace sa quête, ses dangers, ses succès... et ses nombreuses zones d'ombre. Un voyage extraordinaire En 1497, Vasco reçoit un ordre du roi Manuel Ier : contourner l'Afrique et atteindre l'Inde. Un défi immense pour l'époque. A bord de ses quatre navires, il affronte vents contraires, mutineries, scorbut et navigation à l'aveugle dans des mers inconnues. Une expédition qui change l'histoire. La découvert des Indes Arrivé à Calicut, Vasco découvre un monde riche mais hostile. Ses talents de diplomate et de stratège s'opposent à ses méthodes brutales, notamment lors de sa deuxième expédition. Quelques années après Christophe Colomb à l'Ouest, Vasco élargit la connaissance du monde à l'Est. Naissance d'un empire Vasco de Gama est considéré comme le fondateur de l'empire colonial portugais en Asie. Les pages documentaires éclairent cette période clé : enjeux commerciaux, routes maritimes, géopolitique et héritage de ses voyages.