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Marseille

Richard Cobb

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Marseille est un exemple parfait de la méthode et de l'art de Cobb. Rigoureux mais imaginatif, allant chercher ses références du côté de Blaise Cendrars ou de Pépé le Moko, il dresse avec amour le portrait d'une ville sans jamais tomber dans le cliché ou la nostalgie facile. Sur les rapports toujours tendus entre Paris et Marseille, sur la place de cette ville dans la littérature et le cinéma, sur l'économie du port, la sociologie des prostituées et mille autres choses, Cobb donne une magistrale leçon d'histoire buissonnière, d'érudition enjouée et réussit à saisir et à rendre ce qu'il y a de plus impalpable : l'esprit d'une ville.

Par Richard Cobb
Chez Editions Allia

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Auteur

Richard Cobb

Editeur

Editions Allia

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Marseille

Richard Cobb trad. Eric Lang

Paru le 21/08/2026

96 pages

Editions Allia

7,00 €

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Scannez le code barre 9791030423051
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