L'incroyable destin de Mary Anning, pionnière de la paléontologie

Découvrez l'histoire vraie de Mary Anning, la jeune chasseuse de fossiles qui bouleversa la science. Un roman captivant enrichi de pages documentaires pour comprendre comment est née la paléontologie. Une héroïne inspirante Mary Anning est une fillette pauvre devenue l'une des grandes découvreuses de fossiles du XIX siècle : son histoire est celle d'une scientifique oubliée qui a pourtant révolutionné la paléontologie. Sur les traces d'espèces disparues Sous le vent et la pluie, en bord de falaise, malgré les risques d'éboulements et les mains rougies par le froid, Mary Anning use de son petit marteau pour dégager des fossiles, ou bien d'immenses morceaux de squelettes... Que peuvent bien être ces créatures qui ressemblent à d'étranges crocodiles ? La paléontologie La paléontologie est la science qui étudie les êtres vivants disparus grâce à leurs fossiles. A l'époque de Mary Anning, les dinosaures ne sont pas encore nommés ni découverts. Ses travaux vont permettre à la science de faire de grands pas en avant.