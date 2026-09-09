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#Roman jeunesse

Le courageux combat de Raoni Metuktire

Emmanuelle Grundmann, Yeseul Kim

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Au coeur de l'Amazonie, Raoni, chef kayapo, devient la voix d'un combat mondial pour la protection de la forêt. Un roman engagé, suivi d'un cahier documentaire pour comprendre et agir. Un enfant de la forêt Entre épreuves initiatiques, survie en forêt et symboles (labret/botoque), le jeune Raoni devient "homme" et promet de comprendre les "Kuben" (les hommes blancs). Son histoire est aussi celle des peuples autochtones. Le combat pour l'Amazonie Déforestation, pressions minières et colonisation : des bulldozers arrivent dans la forêt pour construire une route transamazonienne . Raoni organise la riposte, négocie, alerte, puis porte sa parole à l'international lors de tournées, faisant de la protection de la forêt un enjeu planétaire. Préserver l'avenir Le récit et le cahier documentaire qui le complète ouvrent sur les enjeux actuels de l'Amazonie : déforestation, pressions minières et initiatives locales pour protéger la forêt. Des peuples autochtones, des activistes et des scientifiques unissent leurs forces pour sauvegarder ce territoire vital.

Par Emmanuelle Grundmann, Yeseul Kim
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Emmanuelle Grundmann, Yeseul Kim

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard - Je bouquine

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Le courageux combat de Raoni Metuktire

Emmanuelle Grundmann, Yeseul Kim

Paru le 23/09/2026

48 pages

Bayard jeunesse

7,20 €

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Scannez le code barre 9791036381522
9791036381522
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