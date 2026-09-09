Le jeune Yugen vit à Malvia, une cité tenue de main de fer par la terrible dictatrice Forba. Son père, dissident politique, a été emprisonné, et il doit prochainement être exécuté. Pour espérer le sauver, le jeune garçon n'a pas le choix : il va partir à la recherche de sa mère, qu'il n'a jamais connu. Une quête initiatique aux enjeux universels Accompagné de son fidèle ami Bocas, un grand canidé doué de parole, Yugen se met en route vers le lointain champ de bataille où des sources lui ont indiqué que sa mère combattait. Ce n'est que le début d'une longue aventure, qui entrainera l'adolescent sur des terres dangereuses et inconnues, le fera renouer avec ses origines, et le verra peut-être triompher de Forba ! Un univers plein de caractère Sous le trait généreux de Miguel Barbero se dessine un monde étrange, magique et futuriste, qui donne tout son caractère à cette épopée d'une très grande modernité, imaginée par Raule (Jazz Maynard, éditions Dargaud).