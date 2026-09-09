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The Bewitching

Silvia Moreno-Garcia

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Finaliste du prix Bram Stoker Trois femmes à trois époques différentes rencontrent la sorcellerie et le danger dans cette saga d'horreur multigénérationnelle à l'atmosphère sombre et inquiétante, signée par l'autrice de Mexican Gothic. " Quand j'étais une jeune femme, les sorcières existaient encore. " C'est ainsi que Nana Alba commençait les histoires qu'elle racontait à son arrière-petite-fille Minerva - et que celle-ci n'a jamais oubliées. C'est peut-être pour cette raison que Minerva s'est lancée dans une thèse sur l'histoire de la littérature d'horreur, en axant ses travaux sur la vie de Beatrice Tremblay, une obscure autrice d'histoires macabres. Au cours de ses recherches, Minerva découvre que le plus célèbre roman de Tremblay est inspiré d'une histoire vraie. Au cours de la Grande Dépression, alors qu'elle était étudiante dans l'université même que fréquentera Minerva des décennies plus tard, Beatrice Tremblay se mit à nourrir une véritable obsession pour sa camarade de chambre, magnifique et éthérée, mystérieusement disparue un jour dans des circonstances inexpliquées. Alors que Minerva s'immerge de plus en plus profondément dans le manuscrit de Tremblay, elle commence à éprouver un étrange sentiment : la force sinistre rôdant dans le sillage de Beatrice Tremblay et de la disparue n'a peut-être pas quitté le campus. Pire, tous ces événements étranges et perturbants forment comme un écho lointain aux récits terrifiants de Nana Alba sur son enfance dans le Mexique du début du vingtième siècle. Comme ce jour d'absolue terreur où elle avait rencontré une sorcière. Peu à peu, une pensée s'impose dans l'esprit de Minerva. L'ombre qui planait sur les vies de son arrière-grand-mère et de Beatrice Tremblay menace désormais ses propres jours. Si la carrière universitaire est un chemin ardu, ne devient-il pas mortel si l'on y croise une sorcière ? " Moreno-Garcia est une enchanteresse habile - voici une histoire de revenants dans le plus pur style gothique. " M. L. Rio, If We Were Villains " Avec ce roman aussi inquiétant qu'élégant, Moreno-Garcia prouve qu'elle joue aussi bien des codes de la dark academia que des autres sous-genres auxquels elle s'est essayée... Aussi dérangeant qu'impossible à lâcher. " Publishers Weekly " Silvia Moreno-Garcia marie harmonieusement le folklore des sorcière à travers les époques, pour livrer un roman d'horreur glaçant, une saga multigénérationnelle, un mystère satisfaisant, et un rappel des liens qui unissent toute l'humanité, tout cela en un seul récit envoûtant. " Library Journal " Un livre passionnant sur le pouvoir, le privilège, la magie noire, et la capacité des histoires à transcender tout cela. " Booklist " Incroyablement captivant. Un récit somptueux et rythmé de sorcellerie à travers les générations. Voici un roman à la beauté inquiétante, auquel on n'ose pas tourner le dos. " J. M. Miro

Par Silvia Moreno-Garcia
Chez Bragelonne

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Auteur

Silvia Moreno-Garcia

Editeur

Bragelonne

Genre

Terreur

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The Bewitching

Silvia Moreno-Garcia trad. Berre frédéric Le, Frédéric Le Berre

Paru le 10/09/2026

462 pages

Bragelonne

20,00 €

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