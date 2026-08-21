Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Comics

L'énigme de Red Hood

Judd Winick, Doug Mahnke

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des années plus tôt, Batman subit sa plus terrible défaite lorsque le Joker tua le second Robin, Jason Todd, à coups de barre à mine. Le Chevalier Noir a néanmoins réussi à poursuivre sa mission, épaulé par son précédent acolyte, Dick Grayson. Mais ce souvenir douloureux est ravivé lorsqu'un nouveau justicier, aux moyens expéditifs, débarque à Gotham. Instaurant l'effroi dans les rangs de la pègre, il utilise de plus l'ancien alias du Joker : Red Hood.

Par Judd Winick, Doug Mahnke
Chez Urban Comics Editions

|

Auteur

Judd Winick, Doug Mahnke

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'énigme de Red Hood par Judd Winick, Doug Mahnke

Commenter ce livre

 

L'énigme de Red Hood

Judd Winick, Doug Mahnke

Paru le 21/08/2026

360 pages

Urban Comics Editions

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791026856269
9791026856269
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.