L'énigme de Red Hood

Des années plus tôt, Batman subit sa plus terrible défaite lorsque le Joker tua le second Robin, Jason Todd, à coups de barre à mine. Le Chevalier Noir a néanmoins réussi à poursuivre sa mission, épaulé par son précédent acolyte, Dick Grayson. Mais ce souvenir douloureux est ravivé lorsqu'un nouveau justicier, aux moyens expéditifs, débarque à Gotham. Instaurant l'effroi dans les rangs de la pègre, il utilise de plus l'ancien alias du Joker : Red Hood.