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#Imaginaire

Alchimiste

Peter James

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Que se trame-t-il vraiment dans le secret des laboratoires pharmaceutiques ? Monty Bannerman et son père, dont le laboratoire vient d'être racheté par une multinationale, risquent fort de l'apprendre à leurs dépens. Alertée par un journaliste au sujet de pratiques troublantes, Monty se met à poser des questions embarrassantes... Et des accidents mortels frappent soudain les membres rebelles de cette compagnie. De révélation en révélation, la jeune femme se trouve entraînée dans une spirale terrifiante. Car derrière la façade respectable d'une multinationale qui prétend oeuvrer pour le bien de tous, se dissimule un véritable crime contre l'humanité... " Peter James a trouvé son créneau, quelque part entre Stephen King et Michael Crichton. " Mail on Sunday " Superbe ! Une intrigue palpitante difficile à lâcher. Un très bon roman, hautement recommandé. " SFX

Par Peter James
Chez Bragelonne

|

Auteur

Peter James

Editeur

Bragelonne

Genre

Terreur

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Alchimiste

Peter James trad. Colette Carrière

Paru le 10/09/2026

912 pages

Bragelonne

10,95 €

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