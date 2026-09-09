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A Power Unbound

Freya Marske

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Jack Alston, Lord Hawthorn, a renoncé à la magie après la mort tragique de sa soeur jumelle, et n'aimerait rien tant que de mener une vie simple et confortable. Mais la menace d'un dangereux rituel, ayant pour cible tous les magiciens de Grande-Bretagne, va le ramener malgré lui à ce monde qu'il a abandonné. Jack habite à présent une étrange maison capricieuse au coeur de Londres ; un vrai casse-tête qu'il tente de résoudre avec sa propriétaire, Violet Debenham, afin de retrouver l'ultime morceau du Dernier Contrat avant leurs ennemis. Pour couronner le tout, ils sont forcés de collaborer avec Alan Ross, journaliste et voleur à ses heures. Alan, secret et têtu, ne les aide que par appât du gain. Il ne cache pas sa haine envers l'aristocratie et son pouvoir immérité... et malheureusement, il représente tous les désirs de Jack, rassemblés en un seul être aussi magnifique qu'exaspérant. Lorsqu'un complot destiné à dérober un pouvoir à l'ampleur phénoménale atteint son point d'orgue dans le domaine familial de Lord Hawthorn, Jack, Alan et leurs alliés se voient entraînés dans une nuit de décadence, de secrets de famille révélés et de sacrifices... qui pourrait bouleverser jusqu'aux fondations de la magie britannique. " Ce final spectaculaire se révèle tout aussi romantique et magique que les précédents opus. Le talent de Freya Marske pour allier la romance à l'action et au surnaturel n'est plus à démontrer. Un ouvrage qui conclut impeccablement la trilogie. " Publishers Weekly " Entre personnages nuancés et conflits enflammés, Freya Marske offre à sa trilogie une magnifique conclusion épique. Toute romance repose inévitablement sur l'assouvissement des désirs ; parfois, cela signifie donne-moi tout ce que je veux , et parfois, promets-moi que je peux survivre au pire . " The New York Times " Fabuleux. L'écriture est ciselée, l'univers captivant et la romance torride. J'ai une véritable obsession pour ces personnages dangereux et fiers de l'être, et leur façon de tomber amoureux. " Cat Sebastian, Un village si tranquille " Un divertissement exquis, émaillé de coups de théâtre et débordant de charme. Je serais prête à suivre ces personnages n'importe où. " Grace D. Li, Portrait of a Thief " Un dénouement charmant et palpitant, pour un monde et des personnages auxquels les fans n'ont aucune envie de dire au revoir. " Booklist " La digne conclusion d'une merveilleuse trilogie de Fantasy historique queer. " Library Journal " Un plaisir ! Freya Marske nous livre une histoire d'amour qui ne manque pas de piquant, tout en concluant habilement chaque facette de son récit. " LitHub " Une conclusion grandiose et gratifiante à la trilogie... Si vous aimez la Fantasy historique, les systèmes de magie complexes (fondés, peut-être, sur les principes d'un contrat ancestral ? ), les amitiés improbables, les familles qu'on se choisit et les opposés qui finissent par s'enlacer, cette série est faite pour vous ! " Powell's

Par Freya Marske
Chez Bragelonne

|

Auteur

Freya Marske

Editeur

Bragelonne

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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A Power Unbound

Freya Marske trad. Louise Malagoli

Paru le 10/09/2026

576 pages

Bragelonne

9,95 €

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