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Mes animaux à attraper

Marion Billet

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A la découverte des animaux ! A qui sont ces oreilles qui dépassent ? Et cette queue en tire-bouchon ? Un livre adapté aux petites mains Un livre-tissu à attraper et à manipuler dans tous les sens, à l'aide des éléments qui dépassent des pages. A destination des tout-petits pour attraper, toucher, mordiller, froisser, et plus encore ! Un livre-tissu sensoriel Des couleurs attractives pour l'éveil visuel, du papier crissant pour l'ouïe, des textures et des formes variées pour le toucher.

Par Marion Billet
Chez Tourbillon

|

Auteur

Marion Billet

Editeur

Tourbillon

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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Mes animaux à attraper

Marion Billet

Paru le 10/09/2026

6 pages

Tourbillon

14,90 €

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Scannez le code barre 9791027614493
9791027614493
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