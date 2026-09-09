Mes animaux à attraper

A la découverte des animaux ! A qui sont ces oreilles qui dépassent ? Et cette queue en tire-bouchon ? Un livre adapté aux petites mains Un livre-tissu à attraper et à manipuler dans tous les sens, à l'aide des éléments qui dépassent des pages. A destination des tout-petits pour attraper, toucher, mordiller, froisser, et plus encore ! Un livre-tissu sensoriel Des couleurs attractives pour l'éveil visuel, du papier crissant pour l'ouïe, des textures et des formes variées pour le toucher.