Qui vit dans la forêt ?

Tourne la page, et révèle l'animal en couleurs... Le deuxième titre d'une collection de devinettes animées sur les animaux, cette fois dans la forêt, pour célébrer l'automne Un livre devinette pour célébrer l'automne L'album propose quatre devinettes pour apprendre à connaître l'écureuil, le cerf, le sanglier, le hibou et autres habitants de la forêt. Les magnifiques illustrations à la gouache de Clémence Pollet nous plongent au coeur de la forêt et de ses couleurs automnales. Emerveillement et effet de surprise garanti ! Grâce aux astucieuses fenêtres vénitiennes, les illustrations se transforment quand l'enfant tourne la page. Le tout-petit découvre d'abord une silhouette en noir et blanc. Puis il tourne la page et révèle l'animal et le décor en couleurs, avec tous ses détails.