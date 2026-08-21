Cam et les Ons

Le peuple des Ons vit au bord d'un lagon. Ensemble, ils ont construit leur maison où ils vivent paisiblement, en cohabitation. Mais saison après saison, une multitude de nouvelles constructions s'étend à foison au bord du lagon. Il leur faut trouver un nouveau cocon. Ils continuent sans interruption leur déambulation, jusqu'à ce qu'ils découvrent un endroit idéal. Sans plus attendre, les travaux commencent. Mais quelqu'un se cache et les observe... Cam la caméléone habite ici. Décontenancée, elle cherche à tout prix une idée pour les déloger. Ce livre riche en rimes, humoristique et un peu barré, parle de vivre ensemble. Les illustrations sont réalisées à la gouache dans des tons éclatants et un style graphique détonnant.