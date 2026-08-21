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Cam et les Ons

Jeanne Verlhac

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Le peuple des Ons vit au bord d'un lagon. Ensemble, ils ont construit leur maison où ils vivent paisiblement, en cohabitation. Mais saison après saison, une multitude de nouvelles constructions s'étend à foison au bord du lagon. Il leur faut trouver un nouveau cocon. Ils continuent sans interruption leur déambulation, jusqu'à ce qu'ils découvrent un endroit idéal. Sans plus attendre, les travaux commencent. Mais quelqu'un se cache et les observe... Cam la caméléone habite ici. Décontenancée, elle cherche à tout prix une idée pour les déloger. Ce livre riche en rimes, humoristique et un peu barré, parle de vivre ensemble. Les illustrations sont réalisées à la gouache dans des tons éclatants et un style graphique détonnant.

Par Jeanne Verlhac
Chez Versant Sud

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Auteur

Jeanne Verlhac

Editeur

Versant Sud

Genre

Autres éditeurs (U à Z)

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Cam et les Ons

Jeanne Verlhac

Paru le 21/08/2026

56 pages

Versant Sud

17,50 €

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Scannez le code barre 9782931296417
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