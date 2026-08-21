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Dessiner, c'est...

Elizabeth Haidle

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Que se passe-t-il quand tu prends un crayon ? Comment te parles-tu pendant que tu dessines ? Où commencent tes gribouillis, et où t'emmènent-ils ? Prêt·e à le découvrir Dessiner, c'est... est un ouvrage captivant et essentiel sur le dessin, débordant d'exercices créatifs et parfait pour quiconque cherche une aventure artistique. Si tu as déjà pris un crayon, dessiné, arrêté de dessiner, recommencé, gribouillé sans but, esquissé avec intention, été déçu de ton dessin et l'as jeté, mais as quand même tourné la page pour essayer à nouveau... ce livre est pour toi. Tout ce qu'il te faut, c'est une surface pour dessiner. Un outil de dessin. Un point. Et une ligne. Peu importe ton niveau, tu es invité·e à te lancer.

Par Elizabeth Haidle
Chez Editions de la Pastèque

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Auteur

Elizabeth Haidle

Editeur

Editions de la Pastèque

Genre

Peinture et dessin

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Dessiner, c'est...

Elizabeth Haidle trad. Luba Markovskaia

Paru le 21/08/2026

64 pages

Editions de la Pastèque

19,00 €

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