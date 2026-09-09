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#Album jeunesse

Chante avec moi 100 chansons

Pomango, Isabelle Charbonneau

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Découvrez ce merveilleux recueil de 100 chansons pour toutes les saisons à télécharger gratuitement, une belle façon d'initier les enfants à la musique et la lecture. Ce livre vous accompagnera partout et en tout temps ! Lors des trajets d'auto, à la maison, à Noël, après les camps de jours, en vacances... et bien plus ! Soyez un brin nostalgique en redécouvrant des chansons reprises qui ont aussi façonnées votre enfance ! Le livre comprend également un Cherche et Trouve Charlo ! Ajoutez un peu de piquant et trouvez-le avant la fin de la chanson !

Par Pomango, Isabelle Charbonneau
Chez Pomango

|

Auteur

Pomango, Isabelle Charbonneau

Editeur

Pomango

Genre

Livres sonores

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Chante avec moi 100 chansons

Pomango, Isabelle Charbonneau

Paru le 09/09/2026

204 pages

Pomango

13,50 €

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Scannez le code barre 9782924812532
9782924812532
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