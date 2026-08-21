200 ans de photographie

On fête en 2026 et 2027 le bicentenaire de la naissance de la photographie. A cette occasion, les Dossiers de l'Art reviennent sur 200 ans d'histoire qui ont mené de la première héliographie de Nicéphore Niépce à la révolution du numérique. En quatre longues périodes, ce numéro retrace les principales étapes de cette aventure au cours de laquelle la photographie s'est imposée dans les domaines documentaires, scientifiques, artistiques, explorant le portrait, les scènes du quotidien, la nature morte, l'actualité ou la mode. A travers l'analyse de 24 clichés célèbres et des focus biographiques, on croise au fil des pages tous les grands noms qui ont marqué cette histoire, des Nadar à Eugène Atget, d'Alfred Stieglitz à Diane Arbus, de Cartier-Bresson à Nan Goldin.