Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

200 ans de photographie

Hélène Orain

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
On fête en 2026 et 2027 le bicentenaire de la naissance de la photographie. A cette occasion, les Dossiers de l'Art reviennent sur 200 ans d'histoire qui ont mené de la première héliographie de Nicéphore Niépce à la révolution du numérique. En quatre longues périodes, ce numéro retrace les principales étapes de cette aventure au cours de laquelle la photographie s'est imposée dans les domaines documentaires, scientifiques, artistiques, explorant le portrait, les scènes du quotidien, la nature morte, l'actualité ou la mode. A travers l'analyse de 24 clichés célèbres et des focus biographiques, on croise au fil des pages tous les grands noms qui ont marqué cette histoire, des Nadar à Eugène Atget, d'Alfred Stieglitz à Diane Arbus, de Cartier-Bresson à Nan Goldin.

Par Hélène Orain
Chez Faton

|

Auteur

Hélène Orain

Editeur

Faton

Genre

Histoire de la photographie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 200 ans de photographie par Hélène Orain

Commenter ce livre

 

200 ans de photographie

Hélène Orain

Paru le 21/08/2026

80 pages

Faton

11,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782878444346
9782878444346
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.