Blake & Mortimer - Tome 2 - Le Secret de l'Espadon - Tome 2

Le 26 septembre 1946, les lecteurs de Tintin découvraient la toute première page du Secret de l'Espadon. Soixante-quinze ans plus tard, celle-ci appartient à l'histoire de la bande dessinée. En effet, comme les dix-huit premières planches de cette aventure inaugurale, elle a largement été remaniée par Edgar P. Jacobs pour la parution en album. Plusieurs cases ont été redessinées, tandis que d'autres ont été purement et simplement supprimées, obligeant l'auteur à élaborer une nouvelle composition. Les textes des phylactères ont été réécrits. Le trait a été affiné, gagnant en précision et en lisibilité. Jacobs a donc procédé à un remaniement complet de ces premières pages qui seront d'ailleurs réduites à dix-sept dans l'album. Il a également ajouté une introduction qui ne figurait pas dans Tintin. La nouvelle édition du Secret de l'Espadon reprend l'intégralité des planches initialement publiées dans le journal Tintin. Elles ont été scannées à partir des numéros originaux de l'hebdomadaire, ce qui permet d'en redécouvrir les couleurs d'origine. Cette édition en deux volumes tirés chacun à 6000 exemplaires est agrémentée d'un dossier passionnant, piloté par Daniel Couvreur et comportant de nombreux documents inédits.