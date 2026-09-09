Dans un monde où la performance, la comparaison sociale et l'image occupent une place grandissante, l'estime de soi est essentielle pour permettre aux enfants et aux adolescents de se développer avec confiance et équilibre. Ce guide propose une plongée éclairante au coeur de ce concept souvent mal compris, pour vous aider à mieux le saisir et à le nourrir au quotidien. Vous y trouverez : les signes à surveiller pour reconnaître une estime de soi fragilisée ; les nombreux facteurs qui influencent sa construction ; des outils concrets pour l'améliorer ; des stratégies pratiques pour soutenir ses dimensions fondamentales - la connaissance de soi, le sentiment d'appartenance, la compassion envers soi, l'affirmation de soi, la résilience ; d'autres composantes importantes comme la tolérance à l'échec, la flexibilité intérieure et la capacité à se définir au-delà du regard d'autrui. Ponctué de faits vécus, de cas cliniques et de réflexions nuancées, cet ouvrage est indispensable pour toute personne souhaitant contribuer à l'épanouissement des jeunes d'aujourd'hui.