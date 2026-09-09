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#Essais

La drôle d'histoire de la médecine

Christophe Tricart

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"La médecine a fait de tellement de progrès que plus personne n'est en bonne santé". - Aldous Huxley. La médecine moderne est souvent présentée comme une marche triomphale vers le progrès. La réalité est plus troublante. Au fil de plus d'un siècle d'histoire médicale, de 1900 à l'après-Covid, cet ouvrage explore les succès spectaculaires de la médecine... mais aussi ses erreurs, ses aveuglements, ses scandales et ses certitudes parfois démenties par les faits. Vaccins, antibiotiques, psychiatrie, grandes crises sanitaires, expérimentations controversées ou décisions politiques aux lourdes conséquences : derrière les avancées majeures se cachent aussi des zones d'ombre que l'histoire officielle évoque rarement. A travers 170 récits courts, documentés et souvent stupéfiants, Christophe Tricart met en lumière les coulisses d'une discipline humaine, traversée par les ambitions, les intérêts, les dogmes et les remises en question. Anecdotes étonnantes, affaires oubliées, découvertes inattendues : chaque chapitre éclaire une facette parfois dérangeante de la médecine contemporaine. Illustré de dessins au regard mordant signés JeanGé et René Bickel, ce livre propose un voyage captivant et sans complaisance dans l'histoire récente de la médecine - une histoire où les certitudes d'hier deviennent parfois les erreurs d'aujourd'hui. Un ouvrage très accessible qui invite à regarder autrement les progrès médicaux et à se souvenir qu'aucune science n'échappe au doute, au débat... ni à l'histoire.

Par Christophe Tricart
Chez Marco Pietteur

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Auteur

Christophe Tricart

Editeur

Marco Pietteur

Genre

Actualité médiatique France

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La drôle d'histoire de la médecine

Christophe Tricart

Paru le 09/09/2026

190 pages

Marco Pietteur

19,50 €

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Scannez le code barre 9782874342820
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