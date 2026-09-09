Rendez-vous en zone blanche

François l'avait trouvée sa zone "blanche" , préservée des mauvaises ondes qui nuisaient à sa santé. Mais le Progrès en a décidé autrement, colonisant chaque recoin de cette planète, imposant partout son développement, révélant son profond manque d'humanité. Nadia s'est enfermée, abandonnant tout espoir. Son "burn-out" a mis fin à sa carrière, à sa vie. Pourtant elle s'interroge encore sur l'origine de son état. Son intuition ne se trompe pas, mais la condamne à une certaine errance tant médicale que sentimentale. Romain n'a que 5 ans, mais il se plaint déjà de violents maux de tête. Ses parents sont désemparés. Le destin peut faire valser des existences, tout comme il peut rassembler les êtres, établir des connexions, fixer des rendez-vous... Ingénieur de formation, EHS de condition, l'auteur nous propose au terme de son récit touchant, un guide pratique à vivre comme un atelier ludique de détection et de réduction de la pollution électromagnétique chez soi. L'issue finale du roman ne reflétant que ses aspirations profondes, l'auteur nous invite à devenir électro responsables dès à présent.