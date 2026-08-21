Cécile s'offre tout entière en se camouflant dans ses modèles. Comme quand elle était petite où, au jeu de cache-cache, elle se fondait dans le décor et que, malgré l'évidence, personne ne la trouvait. Alex la démasque puisque lui aussi, par la photo, épouse les recoins de l'inconscient. On est si bien au creux de l'autre. On se croit à l'abri de soi. Mais non. Nous ne sommes jamais plus nous-mêmes que lorsque nous regardons l'autre. Marzili met en scène la rencontre de deux artistes à une époque où la technologie prend le pas sur l'humain.