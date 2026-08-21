Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Marzili

Mélanie Richoz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cécile s'offre tout entière en se camouflant dans ses modèles. Comme quand elle était petite où, au jeu de cache-cache, elle se fondait dans le décor et que, malgré l'évidence, personne ne la trouvait. Alex la démasque puisque lui aussi, par la photo, épouse les recoins de l'inconscient. On est si bien au creux de l'autre. On se croit à l'abri de soi. Mais non. Nous ne sommes jamais plus nous-mêmes que lorsque nous regardons l'autre. Marzili met en scène la rencontre de deux artistes à une époque où la technologie prend le pas sur l'humain.

Par Mélanie Richoz
Chez Editions Slatkine

|

Auteur

Mélanie Richoz

Editeur

Editions Slatkine

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Livres, actualités : tout sur Cécile Coulon

Retrouver tous les articles sur Marzili par Mélanie Richoz

Commenter ce livre

 

Marzili

Mélanie Richoz

Paru le 21/08/2026

202 pages

Editions Slatkine

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782832114643
9782832114643
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.