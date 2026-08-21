"Ca vous rentre dans la peau. On n'en prend pas conscience tout de suite, seulement quand on regarde ce qu'on a toujours connu, ce qu'on laisse derrière soi. Le pain, la picole, le béton. La beauté que ça renferme. Les souvenirs fragmentés qui les aveuglent. Prêcheurs, parents, ouvriers. Des idéalistes aux pupilles vides qui vont droit dans le mur. Les réverbères, les voitures, les cadavres à enterrer, les bébés à faire. Un boulot. Rien qu'un boulot". Becky, Harry, Leon. Ils fuient Londres en pleine nuit, une valise d'argent sur le siège arrière. La cavale commence, avec la furieuse envie d'échapper à tout et de se réinventer. L'écriture de Kae Tempest pulse, installe son lyrisme électrique pour raconter ces enfants du désordre abîmés avant même d'avoir trente ans, mais qui s'obstinent à poursuivre leurs rêves. Vendre de la drogue, danser, s'étourdir, ne sont que des manières d'essayer de vivre, éperdument. Succès international traduit dans une douzaine de langues, Ecoute la ville tomber est le premier roman de Kae Tempest. Kae Tempest est né en 1985 à Londres. Poète, musicien, dramaturge et écrivain, il construit une oeuvre multiple reconnue dans le monde entier. En 2021, il a reçu le prestigieux Lion d'argent à la Biennale de Venise pour sa poésie. Traduit de l'anglais par Madeleine Nasalik