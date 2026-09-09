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L'essentiel de l'hypnose

Yves Halfon

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Dans toute rencontre de soin, quelque chose d'essentiel se joue dans la manière de parler, d'écouter et d'orienter l'attention. Les mots peuvent rassurer, ouvrir un espace intérieur, mobiliser des ressources parfois insoupçonnées. Depuis plusieurs décennies, l'hypnose clinique s'impose comme une approche précieuse pour accompagner les patients face à la douleur, à l'angoisse, aux traumatismes ou aux épreuves de la maladie. Loin des représentations spectaculaires, elle constitue avant tout une pratique relationnelle et un art du langage thérapeutique. Dans cet ouvrage clair et profondément ancré dans la pratique clinique, le psychologue Yves Halfon partage l'essentiel de son expérience auprès des patients et des soignants. Il montre comment l'hypnose peut devenir un outil simple, efficace et respectueux de la personne, intégré naturellement dans la relation de soin. A travers de nombreux exemples cliniques, exercices et situations de terrain, ce livre explore : les fondements de l'hypnose dans la pratique clinique ; l'usage thérapeutique du langage et de la suggestion ; les méthodes d'induction et les techniques d'accompagnement ; l'importance de l'alliance thérapeutique ; l'intégration de l'hypnose dans les pratiques de santé Conçu comme un cours clinique accessible et vivant, cet ouvrage s'adresse aux psychologues, médecins, sage-femmes, dentistes, infirmiers et à tous les professionnels qui souhaitent enrichir leur pratique.

Par Yves Halfon
Chez Satas

|

Auteur

Yves Halfon

Editeur

Satas

Genre

Hypnose médicale

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L'essentiel de l'hypnose

Yves Halfon

Paru le 09/09/2026

278 pages

Satas

18,00 €

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