Vives Flammes 344 Septembre 2026

Dans ce numéro, la question du jugement est abordée sous plusieurs angles complémentaires : - Frère Vincent-Marie examine le jugement particulier et le jugement dernier, en lien avec les saints du Carmel. - Frère Armand traite du savoir juger, comment reconnaître le mal et affronter des idéologies erronées comme le wokisme. - Gwenola de Calan explore la démarche spirituelle de ne pas juger, un exercice intérieur d'humilité et de discernement. - Frère Jean-Alexandre propose une lecture du bon jugement chez Thérèse d'Avila, insistant sur la supériorité du discernement sur la simple science.