Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Vives Flammes 344 Septembre 2026

A préciser

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ce numéro, la question du jugement est abordée sous plusieurs angles complémentaires : - Frère Vincent-Marie examine le jugement particulier et le jugement dernier, en lien avec les saints du Carmel. - Frère Armand traite du savoir juger, comment reconnaître le mal et affronter des idéologies erronées comme le wokisme. - Gwenola de Calan explore la démarche spirituelle de ne pas juger, un exercice intérieur d'humilité et de discernement. - Frère Jean-Alexandre propose une lecture du bon jugement chez Thérèse d'Avila, insistant sur la supériorité du discernement sur la simple science.

Par A préciser
Chez Editions du Carmel

|

Auteur

A préciser

Editeur

Editions du Carmel

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vives Flammes 344 Septembre 2026 par A préciser

Commenter ce livre

 

Vives Flammes 344 Septembre 2026

A préciser

Paru le 16/09/2026

Editions du Carmel

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782847139730
9782847139730
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.