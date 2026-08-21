Jamais les curieux n'auront eu autant de moyens d'assouvir leur soif de découverte. Mais cet âge d'or de la curiosité déléguée à des algorithmes -n'annonce-t-il pas un âge de plomb de la recherche ?? A partir d'une histoire des condamnations religieuses et des héroïsations scientifiques de la curiosité, cet ouvrage propose une définition directement branchée sur l'urgence socio--environnementale ? : la curiosité comme aspiration à sortir des ornières du business-as-usual. De la rencontre de l'alien à l'accueil de l'étranger, la curiosité rebat les cartes des savoirs. Dans nos pratiques d'éducation comme dans nos circuits de communication, elle prend à rebours le cadrage habituel des troubles de l'attention. Cultiver la curiosité, c'est embrasser la transition ? : il n'y aura d'avenir désirable que curieux ? ! Yves Citton est professeur de littérature et media à l'université Paris 8, membre de -l'Institut universitaire de France, -co-directeur de la revue Multitudes.