La sagesse Zen pour les anxieux

Le bonheur ne se conquiert pas, il se révèle à mesure que vous cessez d'être à sa poursuite. Apprenez à cultiver votre attention au quotidien pour le vivre en conscience. A travers 52 enseignements issus de la tradition zen, révélés au fil des saisons, ce livre vous invite à porter un nouveau regard sur votre quotidien. Vivre l'instant présent, accueillir l'impermanence et cultiver la simplicité sont autant de préceptes que Shunsuke Hosokawa transmet avec humilité. Chaque illustration s'accompagne d'un conseil qui propose un point d'ancrage pour s'affranchir des préoccupations contemporaines en vous ramenant à l'essentiel. Ces messages offrent un espace de pause et de réflexion, où chacun peut apprendre à ralentir, à se recentrer et à retrouver une forme de paix déjà présente. Une autre voie s'ouvre pour vous, loin du superflu, elle se révèle plus claire, plus consciente et plus juste.